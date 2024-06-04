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Balıkesir'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 katlı bir binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, Ramazan Gündoğan isimli sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gündoğan'ın 2 ay önce yine aynı yerde kaza yaptığı belirtildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2 katlı bir binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Gündoğan (82) idaresindeki 10 L 3152 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokağı'nda kontrolden çıkarak Kadir Kaban'a ait iki katlı eve çarptı.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gündoğan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gündoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Ramazan Gündoğan'ın 2 ay önce yine aynı yerde kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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