Balıkesir'de Orman Yangınları: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi, Manyas ilçesi Bölceağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi ile Karesi ilçesi Kabakdere bölgesindeki arazilerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.