Balıkesir'de Orman Yangınları: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangınları: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Yangınlar, ormanlık alanlarda ve arazilerde meydana geldi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Balıkesir'de Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi, Manyas ilçesi Bölceağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi ile Karesi ilçesi Kabakdere bölgesindeki arazilerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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