Balıkesir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel