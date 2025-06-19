Balıkesir'de Orman Yangını Riski Nedeniyle Biçerdöver Kullanımı Kısıtlandı

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Balıkesir Valiliği, 20-24 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle, yangın riskini azaltmak amacıyla 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya yapım makinelerinin kullanımını kısıtladı.

Balıkesir Valiliği, orman yangını riski sebebiyle havaların sıcak seyredeceği 20-24 Haziran tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya yapım makinelerinin kullanımını kısıtladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Balıkesir Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan verilere göre hava sıcaklıklarının 20-24 Haziran tarihlerinde yüksek seyredeceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın da etkisiyle, biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın risklerinin artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, 20-24 Haziran tarihleri arasında (5 gün) süreyle 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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