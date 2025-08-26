Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Günaydın Mahallesi kırsalında, dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.