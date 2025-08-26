Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangına müdahale edilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Günaydın Mahallesi kırsalında, dün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İrfan Ayyıldız - Güncel
