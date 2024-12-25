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Balıkesir'de Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 26 Yaralı

Balıkesir'de Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 26 Yaralı
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Balıkesir'in Pamukçu mevkisinde bir okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı; yaralılardan 8'inin durumu ağır. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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