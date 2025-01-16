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Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaali Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
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