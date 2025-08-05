Balıkesir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: İki Yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Olayda sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
E.T. yönetimindeki 34 CYG 964 plakalı otomobil, Edremit-Balıkesir kara yolu Havran istikameti Büyükşapçı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü E.T. ile yolcu N.Y'yi kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.