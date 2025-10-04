Balıkesir'de 'Gofret' isimli köpeğin idrar kesesinden 147 taş çıkarıldı

Haberler

Balıkesir'de sokakta yaşayan sahipsiz köpek 'Gofret', idrar kesesindeki taşlar nedeniyle rahatsızlandı. Mahalle sakinleri tarafından tedavi merkezine götürülen köpeğin idrar kesesinden 147 taş çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Gofret, onu sahiplenen Alaaddin Kaşıkçı ile yeni bir hayata başladı.

Balıkesir'de ameliyata alınan "Gofret" isimli sahipsiz köpeğin idrar kesesinden 147 taş çıkarıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinlerince, sokakta bakılan sahipsiz köpek rahatsızlandı.

Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Alaaddin Kaşıkçı, köpeği Ayşebacı Altıeylül Sokak Hayvanları Acil Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin idrarını yapamadığı tespit edildi.

Veteriner hekimlerce operasyona alınan "Gofret"in idrar kesesinden toplam 171 gram ağırlığında 147 taş çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan "Gofret", Kaşıkçı tarafından sahiplenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
