Balıkesir'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Balıkesir'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
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Medeniyet Derneği Balıkesir Temsilciliği tarafından Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen kermeste, kadınların el emekleriyle hazırladığı ürünler kısa sürede tükendi. Gelir, Filistin'e destek olarak gönderilecek.

Medeniyet Derneği Balıkesir Temsilciliği tarafından Gazze'ye destek olunması amacıyla kermes düzenlendi.

Toplu Taşıma Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda, Gazze yararına düzenlenen kermeste bulunan ürünler, gösterilen ilgi sebebiyle kısa sürede tükendi.

Balıkesir Medeniyet Derneği Kadınlar Temsilcisi Özlem Bizsan, "Bugün burada Balıkesirli kadınlarımızın kendi imkanlarıyla evlerinde, mutfaklarında yapmış oldukları ürünleri Gazze yararına satıyoruz. Kermesimizin geliri Filistin'e destek olarak göndereceğiz. Burada Medeniyet Derneği'nin gönüllü kadınlarının ürünleri bulunuyor. Çok büyük çaplı bir kermes yapmadık. Burada asıl amacımız bizim farkındalık oluşturmak. Belki bizden sonra daha büyük işler yapanlar olur diye düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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