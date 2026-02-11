Haberler

Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı. Yabancı uyruklu kadınları pazarladıkları ve müşteri temin ettikleri tespit edilen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların, yabancı uyruklu kadınları pazarladıklarını ve müşteri temin ettiklerini belirledi.

Emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda E.A, A.E. ve K.E'nin, Özbekistan uyruklu K.Y. ve F.B. ile Kırgızistan uyruklu M.I'yı fuhşa zorladıkları tespit edildi.

Tespitlerin ardından Ayvalık Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli ve mağdur kadınlar yakalandı.

İkamet ve zanlıların üst aramalarında suça konu olduğu değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ve cep telefonları ele geçirildi.

Kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı