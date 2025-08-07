Balıkesir'de Fırtına Sonrası Ağaç Devrilmesi

Balıkesir'de Fırtına Sonrası Ağaç Devrilmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, susurluk, Bandırma ve Erdek gibi ilçelerde yol ve otomobillerin üzerine devrilen ağaçları temizleyerek kazaların önüne geçti.

Balıkesir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Yaşanan olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi yoğun çaba harcayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırdı.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler İzmir-İstanbul aksında bulunan Susurluk ilçesi başta olmak üzere Bandırma ve Erdek ilçelerinde yol ve otomobillerin üzerine devrilen ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırarak daha sonra oluşabilecek muhtemel kazaların önüne geçti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti

Kan donduran olay! Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.