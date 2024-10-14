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Balıkesir'de Damat, Kayınvalidesi ve Baldızını Bıçaklayarak Öldürdü

Balıkesir'de Damat, Kayınvalidesi ve Baldızını Bıçaklayarak Öldürdü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, eşi ile barışmak için gittiği evde damat Murat Özer, kayınvalidesi ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınpederini yaraladı. Olay sonrası tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, barışmak için gittiği evde kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren, eşi ve kayınpederini yaralayan damat Murat Özer tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özer, bir süre önce tartışma sonucu evi terk eden eşi Nezihe Nurçin Özer ile barışmak için kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evine gitti. Murat Özer, burada çıkan tartışmada eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya, kayinvalidesi Sevim Kaya ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı bıçakla yaraladı. Yardım çığlıkları üzerine komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırıda baldız Gülçin Kaya olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kayınpeder Ali Rıza Kaya ile kızı Nezihe Nurçin Özer ise hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Özer, bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Burhaniye Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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