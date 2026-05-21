Haberler

Edremit'te Müzeler Haftası'nda miniklere seramik atölyesi

Edremit'te Müzeler Haftası'nda miniklere seramik atölyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Müzeler Haftası kapsamında anasınıfı öğrencilerine seramik atölyesi düzenlendi. Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, seramik sanatçısı Ece Sarıca rehberliğinde çocuklar çamura dokunarak hayallerini şekillendirdi ve motor becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Müzeler Haftası" etkinlikleri kapsamında anasınıfı öğrencilerine yönelik seramik atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Karagözoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, seramik sanatçısı Ece Sarıca'nın gözetiminde çamura dokunarak hayallerini seramiğe dönüştürdü.

Sanatla iç içe bir nesil yetiştirilmesi hedeflenen etkinlikte, çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi ve çamurun rahatlatıcı etkisiyle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Yaklaşık 10 yıldır Güre mahallesinde eğitim alanında faaliyet gösteren bir atölye işlettiğini belirten seramik sanatçısı Sarıca, çocukları sanatla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Miniklere seramik hakkında bilgiler veren ve yapım tekniklerini uygulamalı olarak gösteren Sarıca, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte Müzeler Haftası için bir etkinlik düzenledik. Onlara çamurun verdiği rahatlatıcı etkiyle güzel bir faaliyet sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözleri sonrası MYK'yı topladı

Kılıçdaroğlu alarmı! Özel ekibini acil topladı, gözler bu saatte
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı

Otobanda korku dolu anlar: Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan ünlülerin evlerinden çıkanlar şoke etti
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

Bir il yasta! Genç beyin cerrahı kurtarılamadı
Asansörde kurtarma girişimi faciayla sonuçlandı

Asansörde kurtarma girişimi faciayla sonuçlandı