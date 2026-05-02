Balıkesir'de 783 bin 260 dekar arazi suya kavuşacak

Balıkesir'de 2026 yılı sulama sezonunun başlamasıyla 783 bin 260 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla kentte sulama sezonunun açıldığını bildirdi.

Sulama yatırımlarının gıda güvenliği ve tarımsal verimlilik açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Balta, sulu tarıma geçilmesinin tarım endüstrisinde yeni istihdam olanakları sağladığına dikkati çekti.

Balta, Balıkesir genelinde yürütülecek çalışmaların ekonomik yansımasına ilişkin şunları kaydetti:

"Balıkesir ilimizde 783 bin 260 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2026 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 13 milyar lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz."

Suyun verimli kullanılması konusunda çiftçilere tavsiyede bulunan Balta, "Kullandığımız her bir damla suyu son damlasıymış gibi kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

