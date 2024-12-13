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Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Gözaltına Alındı

Balıkesir'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonda 23'ü Afganistan, 2'si Filistin ve 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 9 can yeleğine el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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