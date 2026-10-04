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Balıkesir Bandırma'da doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında 6 kişi yaralandı

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Balıkesir Bandırma'da doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında 6 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken 6 kişi yaralandı, yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi yaralandı.

17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşayan Hasan Çelikalp, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi. Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Hasan Çelikalp ile evde ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralanırken, yangın ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2 daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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