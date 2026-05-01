Balık tutarken nehre düşen Ahmet'in 11'inci günde cansız bedeni bulundu

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu Ahmet İdris (10), arama çalışmalarının 11'inci gününde cansız bedeni bulundu.

Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Ahmet İdris, bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi. Bu sırada İdris, dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ahmet İdris, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının 11'inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkisinde, nehirde bir çocuk cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Ahmet İdris'e ait olduğu belirlendi. Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan İdris'in cesedi, inceleme sonrası morga götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
