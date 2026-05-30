Balık tutarken nehre düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta piknik sırasında balık tutarken dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmalarının 3. gününde de sonuç alınamadı. 50 kişilik ekip yarın sabah aramalara devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen Sekman Aktaş'ı (62) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye dalgıçları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gönderildi.

AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin ilk 2 gün yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. Ekip, arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Dalgıçların su altında, kara ekibinin ise nehrin kıyılarında yürüttüğü çalışmalar bugün de sonuçsuz kaldı.

Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
