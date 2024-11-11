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Bali'de Subak Ruhu Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bali'de Subak Ruhu Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen Subak Ruhu Festivali, Jatiluwih Pirinç Terası'nda büyüleyici doğal güzellikler ve zengin kültürel mirası kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

BALİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali adasının Tabanan bölgesinde yer alan Jatiluwih Pirinç Terası'nda Subak Ruhu Festivali kutlandı. Festivalde insanlar büyüleyici doğal güzellikler ile zengin kültürel mirasın mükemmel karışımının tadını çıkardı.

Festival, Bali'deki çeltik tarlası sulama sistemi olan "subak" mirasının tanıtılıp korunması amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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