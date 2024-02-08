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Bala'da hafif ticari araç yangını

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ANKARA'nın Bala ilçesinde seyir sırasında motoru alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Bala ilçesinde seyir sırasında motoru alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Şentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden Nurettin Tanrıverdi yönetimindeki 06 BFN 675 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Tanrıverdi, aracı durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Bala Olaylar Trafik Otomobil Güncel Haberler

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