BAL ÜRETİCİLERİNE ŞEKER DAĞITILDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde arı üreticilerine devlet destekli şeker dağıtımı yapıldı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şeker dağıtım programında ilçedeki 231 arı üreticisine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serik Bal Üreticiler Birliği tarafından 747 çuval şeker dağıtıldı. Dağıtımda Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve arı üreticileri hazır bulundu. Serik Bal Üreticiler Birliği Başkanı Ecir Oğuz Alkan, "2022 bahar desteğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz müracaat sonrasında arıcılarımıza kovan başı 2 kilo 300 gram şeker desteği verildi. Piyasa değerine göre yarı fiyatına. Serik'te 231 arıcımıza 50'şer kiloluk 747 çuval şeker dağıttık. Nakliye dahil çuvalını 420 liradan veriyoruz. Arıcılarımızın yarı yarıya avantajı var" dedi.

Arı üreticisi emekli öğretmen Bekir Ayrık, arıyı güçlendirmek ve beslemek için şeker verdiklerini bundan dolayı destekten memnun olduklarını söyledi.