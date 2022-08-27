Bal Festivali - Diğer konuşmacılar
Güncel Haberler
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın konuşması Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın konuşması ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bal Festivali düzenlendi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşması
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın konuşması
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın konuşması
Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın konuşması ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bal Festivali düzenlendi.
Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel