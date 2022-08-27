Bal Festivali - Diğer konuşmacılar Güncel Haberler Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın konuşması Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın konuşması ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bal Festivali düzenlendi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın konuşması AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın konuşması Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın konuşması ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bal Festivali düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Süleyman Karaman Burhan Çakır Bekir Aksun Güncel Haberler

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