Bakü'de Asya Parlamenter Asamblesi Toplantısı Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 15. Genel Kurulu yapıldı.

Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde, "Asya'da çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesinde parlamento diplomasisinin rolü" temasıyla düzenlenen toplantıya 35 ülkeden 280 parlamenter katıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası siyasetin gidişatı ve dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, çok taraflı işbirliği konusunun hiçbir zaman bugün olduğu kadar önemli olmadığını belirtti.

Gafarova, dünyanın karşı karşıya kaldığı insani krizler, çatışmalar, yoksulluk, iklim değişikliği, ayrımcılığın yükselişi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi sorunları ve bunlarla mücadelenin modern uluslararası ilişkiler sisteminin etkinlik problemini ön plana çıkardığını söyledi.

Dünyanın daha da bölünmüş ve daha az barışçıl hale geldiğini ifade eden Gafarova, birçok uluslararası mekanizmanın etkisiz olduğunu vurguladı.

Gafarova, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uyulmamasının, çifte standartların ve seçici yaklaşımların uygulanmasının, devletlerin içişlerine müdahale edilmesinin, bugünün çelişki ve gerginliklerinin başlıca kaynakları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Olumsuz gidişatı aşmanın ve dünyada barış, istikrar ve refahı sağlamanın en güvenilir yolu, çok taraflı sistemi güçlendirmektir. Tüm ülkelerin kurallara saygı gösterdiği, kolektif ve yasal mekanizmalar aracılığıyla birbirlerini sorumlu tuttuğu, birbirlerine destek olduğu, bir devletin çıkarlarını diğerinin üstünde tutan tek taraflı yaklaşımların reddedildiği bir sisteme ihtiyaç var."

Toplantıda Bahreyn Danışma Meclisi Başkanı Ali bin Salih el-Salih, Butan Ulusal Meclisi Başkanı Lungten Dorji, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Bagher Galibaf, Pakistan Senatosu Başkanı Yusuf Rıza Gilani, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda, Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ve Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova da yer aldı.

Türkiye'yi toplantıda APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen başkanlığındaki TBMM heyeti temsil etti.