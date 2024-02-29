Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, görevini Didem Duru'ya devretti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Duru, yönetim kurulu başkanı olarak aileden sonra göreve gelen ilk profesyonel yönetici oldu.

İş dünyasının yöntem, ilişki ve program modelini sürdürülebilirlik için bir çıkış olarak gören vakıf, yönetim kurulu başkanı ve mütevelli heyette yeni adımlar için girişimlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Duru'nun görevi üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

Koçan, Duru'nun görevi üstlenirken aynı zamanda vakfın sürdürülebilirliğine de önemli sivil bir katkı sağladığına dikkati çekerek, "Didem Duru'nun başarılı olacağına inanıyor hem de bu başarının gelecekçi çözümleri hayata geçireceğini sevinçle bekliyorum. Kendilerine teşekkür ve başarı dileklerimi sunarım."

Baksı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru da sivil toplum ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları sürdüreceğine işaret ederek, "Sevgili Hüsamettin Hoca her zaman 'Baksı bir gönüllülük anıtıdır.' der. Geleceği, kadını, çocuğu, sanatı ve toplumsal mutluluğu merkeze alan bir dayanışma projesi olan Baksı için bugüne kadar yapılanların üzerine bir tuğla da yeni yönetim kurulu olarak koyabilirsek ne mutlu bize. Sanat, kadın, gençler ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Türkiye'nin en özgün projelerinden biri için çalışacak olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Duru, 1995'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yaklaşık 29 yıllık iş deneyimi boyunca Finansbank, IBM, Dell ve Cisco'da çeşitli görevlerde bulundu. 2019'dan bu yana Cisco Türkiye Genel Müdürü görevini üstlendi. 2020-2023'te Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.