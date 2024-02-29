Üye Girişi
Haberler

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan Görevini Didem Duru'ya Devretti

Güncelleme:

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, görevini Didem Duru'ya devretti. Duru, vakfın yeni başkanı olarak atandı ve aileden sonra göreve gelen ilk profesyonel yönetici oldu. Vakıf, sürdürülebilirlik için yeni adımlar atmak amacıyla yönetim kurulu başkanı ve mütevelli heyette değişiklikler yapmıştır.

Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, görevini Didem Duru'ya devretti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Duru, yönetim kurulu başkanı olarak aileden sonra göreve gelen ilk profesyonel yönetici oldu.

İş dünyasının yöntem, ilişki ve program modelini sürdürülebilirlik için bir çıkış olarak gören vakıf, yönetim kurulu başkanı ve mütevelli heyette yeni adımlar için girişimlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Duru'nun görevi üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

Koçan, Duru'nun görevi üstlenirken aynı zamanda vakfın sürdürülebilirliğine de önemli sivil bir katkı sağladığına dikkati çekerek, "Didem Duru'nun başarılı olacağına inanıyor hem de bu başarının gelecekçi çözümleri hayata geçireceğini sevinçle bekliyorum. Kendilerine teşekkür ve başarı dileklerimi sunarım."

Baksı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru da sivil toplum ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları sürdüreceğine işaret ederek, "Sevgili Hüsamettin Hoca her zaman 'Baksı bir gönüllülük anıtıdır.' der. Geleceği, kadını, çocuğu, sanatı ve toplumsal mutluluğu merkeze alan bir dayanışma projesi olan Baksı için bugüne kadar yapılanların üzerine bir tuğla da yeni yönetim kurulu olarak koyabilirsek ne mutlu bize. Sanat, kadın, gençler ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Türkiye'nin en özgün projelerinden biri için çalışacak olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Duru, 1995'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yaklaşık 29 yıllık iş deneyimi boyunca Finansbank, IBM, Dell ve Cisco'da çeşitli görevlerde bulundu. 2019'dan bu yana Cisco Türkiye Genel Müdürü görevini üstlendi. 2020-2023'te Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Hüsamettin Koçan Vakıf Sivil Toplum Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler? KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON GÜN! 2024 kira gelir beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kira gelir beyannamesini kimler vermek zorunda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title