Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'daki baklavacılar, kalitesiz baklavalara karşı vatandaşları uyardı. Baklavacı Süleyman Kayacan, sahte ve kalitesiz baklavanın boğazda yanma yapacağını ifade ederek, 'Baklavada şekerlenme varsa eğer o iyi bir tatlıdır' dedi.

Baklavacılar vatandaşları kalitesiz ürünlere karşı uyardı: "Sahte baklava boğazda yanma yapar"

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gastronomi kenti Afyonkarahisar'da baklavaya ilgi artarken, kentteki baklavacılar da vatandaşları kalitesiz ürünlere karşı uyardı. Baklavacı Süleyman Kayacan, sahte ve kalitesiz baklavanın boğazda yanma yapacağını ifade ederek, "Baklavada şekerlenme varsa eğer o iyi bir tatlıdır" dedi.

Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'daki baklavacılar vatandaşları kalitesiz baklavalara karşı uyardı. Afyonkarahisar'da yaptığı kaliteli baklavalarıyla tanınan Süleyman Kayacan, baklavanın gerçek ya da hileli olduğunu anlayabilmenin çok basit olduğuna dikkat çekti. Kayacan şöyle konuştu:

"Sade yağ, şeker ve nişasta çok önemli ve bunların kaliteli olması gerekir"

"Normal olmayan bir baklava kesinlikle boğazda yanma yapar. İyi bir tatlının içindeki sade yağ, şeker ve nişasta çok önemlidir. Bunların kaliteli olması gerekir. Bunların maliyet yüksek. Bunların maliyet değerinden dolayı fiyat yüksek geliyor. Tüketici zaten bu konuda iyi bir baklavayı kaç liraya alabileceğinin farkında bunu biliyor. O yüzden ucuz satılan tatlıların kesinlikle kalitesiz olduğunu, gerçek tatlı olmadığının tüketici zaten bilincinde."

"Baklavada şekerlenme varsa eğer o iyi bir tatlıdır"

Baklavada kullanılan ürünlerin kalite olması gerektiğinin altını çizen Kayacan, "Birinci sınıf kaliteli malzeme ile yapılan tatlı hem fiyat hem de lezzet olarak fark ediliyor. Şuan piyasa şartlarında 300 TL'nin altındaki baklavaların kalitesiz olduğunu söyleyebilirim. Bazı işletmelerin baklavanın raf ömrünü uzun olması için mısır şurubu kullanıyor. Bu mısır şurubu tatlının şekerlemesini önlüyor" dedi.

Kayacan, şekerlenen tatlının kesinlikle iyi bir tatlı olduğunu da söyleyerek, tüm Afyonkarahisarlıların Kurban Bayramını kutladı.