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Bakırköy Ruh Hastanesinde İkili Trajedi: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Bakırköy Ruh Hastanesinde İkili Trajedi: Eşini Öldürüp İntihar Etti
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, hastanenin bahçesinde gerçekleşti ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Özgür EREN/ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde randevu için eşi Berivan Önala (37) ile gelen Erhan Önala, hastanenin bahçesinde eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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