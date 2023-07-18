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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında elektrik odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında elektrik odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin 4. katında bulunan elektrik odasından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Odada çıkan yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sadi Konuk İtfaiye Güncel Haberler

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