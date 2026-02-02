Bakırköy'de Rus turistin çantasından 25 bin avro çalan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de Rus turistin çantasından 25 bin avro çaldığı belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'de kafeteryada oturan Rus turist D.K'nin çantasından 25 bin avro çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelilerin "yankesicilik" yöntemiyle arka masasına oturdukları kadının çantasındaki parayı aldıklarını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen Cezayir uyruklu iki zanlı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine kaçacakları sırada Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 25 bin 300 avro ele geçirildi.

Dövizin mağdur D.K'ye ait kısmı sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kafeteryada kadının arka masasına oturan 2 zanlının çantadaki parayı alarak uzaklaştıkları anlar yer alıyor.