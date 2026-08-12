Haberler

Bakırköy'de üç araçlı kaza: 3 yaralı

Bakırköy'de üç araçlı kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Topkapı istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJB 713 plakalı otomobil, Yenibosna Metrobüs Durağı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen 34 YH 627 plakalı araca, ardından da 71 AAZ 877 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde bir süre durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatledir söndürülemedi

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevler 8 saattir söndürülemedi
Deniz Seki'den hastane odasından ilk mesaj: Pozitif kalmaya çalışıyorum

Leğen kemiği kırılmış, ameliyat olmuştu: Hastane yatağından ilk mesaj

Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
4 ilde denize girmek yasaklandı

Peş peşe açıklandı! Çok sayıda il ve ilçede yasak kararı
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
Ünlü futbolcu model sevgilisiyle tatilde! Taraftar isyan etti

Tartışma yaratan kare!