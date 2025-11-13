Bakırköy'de Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Ters İstikamete Geçti
Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters istikamete geçerek karşı yönden gelen bir araca çarptı. Yaralanan olmazken, yol trafik akışına açıldı.
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda 42 BTM 31 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine reklam panosuna çarptı.
Ters istikamete geçen otomobil, 34 ECP 596 plakalı araca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan olmazken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafik akışına açıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel