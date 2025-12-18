Haberler

Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü / Ölenin fotoğrafıyla

Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü / Ölenin fotoğrafıyla
Güncelleme:
Bakırköy'de seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAKIRKÖY'de caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

