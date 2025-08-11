Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu

Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de iki kişi arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen bir kadın, silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken; saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bakırköy'de iki kişi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen kadın, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bakırköy'de Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi'nde bankta oturan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TARTIŞMAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KADIN VURULDU

Bu sırada yanlarına gelen bir kadın, tartışmayı ayırmak istedi. Tartışan kişilerden biri, belindeki silahı çıkararak ateş etti. Mermi, tarafları ayırmaya çalışan kadının bacağına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
