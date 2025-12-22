Bakırköy'de bir kişinin aracında öldürülmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede

Bakırköy'de, bir kişinin aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kapalıçarşı'da kuyumcu olduğu öğrenilen Ünsal Bahçeci'nin (35), Bakırköy'de otomobilindeyken motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin 9 şüphelinin ardından 3 zanlı daha gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan biri kadın, biri de 18 yaşından küçük 12 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerden 2'sinin saldırgan olduğu, saldırı talimatını yurt dışından aldıkları ve olayın ardından yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin aracın yanına motosikletle yaklaşarak sol taraftan ateş edip kaçtıkları, daha sonra polisin şüphelileri taksiden indirerek yakaladıkları görülüyor.

-Olay

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde, 17 Aralık'ta otomobiliyle ilerleyen Ünsal Bahçeci, motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yakalandığı bildirilmişti.