Bakırköy'de Özel Okulun Bodrum Katında Yangın Çıktı
İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sebebi henüz belirlenemedi, öğrenciler tahliye edildi.
Bakırköy'de özel okulun bodrum katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Caddesi'ndeki özel okulun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel