Bakırköy'de motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi ile Yeşilyurt İstasyon Caddesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GIG 364 plakalı motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı