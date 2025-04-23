İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Bakırköy'de Metruk Bina Deprem Nedeniyle Kısmen Çöktü

Bakırköy'de Metruk Bina Deprem Nedeniyle Kısmen Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır boş olan 3 katlı metruk bir bina, deprem nedeniyle kısmi çökme yaşadı. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Bakırköy'de 3 katlı metruk binada deprem nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Bakırköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bir kısmı çöken ve kalan kısmında da çatlaklar oluşan binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kısmen çöken binanın yanındaki apartmanın görevlisi Tayfun Bolatlı, yaklaşık 25 senedir metruk vaziyette bulunan binada oturan kimsenin olmadığını söyledi.

Deprem esnasında binanın dış cephesinde çökme olmasıyla ekiplere bilgi verdiklerini belirten Bolatlı, "Sesi duyduk, bir gürültüyle indi aşağıya. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Binadaki sakinlerin tedirginliği, korkusu var; 'Binamızın üzerine yatar, devrilir.' düşüncesi var. Biz tedirginlik yaşıyoruz. Ekiplerden burayla alakalı yapılması gereken şeyler neyse yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.