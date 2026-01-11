Haberler

Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bakırköy'de Yenibosna Metro Durağı yakınlarındaki elektrik kablolarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında meydana gelen patlamalara rağmen, olayda yaralanan olmadı.

Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataköy Mahallesi'ndeki metro durağının bitişiğindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
