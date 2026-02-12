Haberler

Bakırköy'de iş merkezinin kapısına bantlanan el bombası etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Bakırköy'de bir iş merkezinin kapısına bantlanan pimi çekilmemiş el bombası, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de, 2 şüpheli tarafından bir iş merkezinin kapısına bantlanan pimi çekilmemiş el bombası uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan iş merkezinin önüne gece yarısı gelen 2 şüpheli, bina kapısına el bombasını bantlayıp kaçtı.

Sabah iş merkezinde çalışan görevlilerin durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve bomba uzmanları sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları olay yerinde çalışma yaptı.

Pimi çekilmemiş bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından iş merkezi yeniden faaliyete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kasklı şüphelinin bombayı bantla kapıya yapıştırdığı görülüyor. Yanındaki diğer şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydetmesi görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
