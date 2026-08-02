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Bakırköy'de çarpışan otomobillerden birinin apartman boşluğuna düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

Bakırköy'de çarpışan otomobillerden birinin apartman boşluğuna düştüğü kazada 2 kişi yaralandı
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Bakırköy'de çarpışan 2 otomobilden birinin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de çarpışan 2 otomobilden birinin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şenlikköy Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 HLC 324 plakalı otomobil ile 34 HYM 076 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri sokaktaki apartmanın boşluğuna düştü.

Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Apartman boşluğuna düşen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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