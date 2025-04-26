İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

Bakırköy'de Ağızlıksız Pitbull Başka Bir Köpeğe Saldırdı

Bakırköy'de Ağızlıksız Pitbull Başka Bir Köpeğe Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen bir pitbull, başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi. Köpeğin sahibi hakkında 76 bin 149 lira para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

BAKIRKÖY'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, meydanda başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi. Köpek çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılırken, pitbullun sahibine 76 bin 149 lira para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, başka bir köpeğe saldırdı. Köpek çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle boğuştuğu belirlendi. Ağızlığı olmadığı ve saldırgan olduğu belirlenen köpeğin B.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürülen B.T.'ye '5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, 76 bin 149 lira para cezası uygulandı. Ayrıca B.T. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamında başlatılan adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.