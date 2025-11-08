Haberler

Bakırköy Adliyesindeki Kedilere Sahip Çıkma Çağrısı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Sena Şengün, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adliyede bakım ve beslemesi yapılan kedileri dışarıya bırakma kararına tepki göstererek, 'Bu hayvanlar adliyeden çıkarıldıklarında ölüme terk edilmiş olacaklar' dedi. Kediler için düzenlenen buluşmaya destek çağrısında bulundu.

Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi Sena Şengün, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adliyede bakım ve beslemesi yapılan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması kararı verdiğini belirterek "Bu 'bırakma', aslında hayvanları ölüme terk etmek demektir. Korunaklı, özel bir beslenme alanı önerdik. Sahiplendirme için makul bir süre talep ettik. Hepsi reddedildi. Cevap net; 'Kediler gidecek'" dedi. Şengün, yarın saat 9: 00'da Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleştirilecek buluşmaya destek çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından senelerdir Bakırköy Adliyesi yerleşkesinde yaşayan ve adliye personeli tarafından bakım ve beslemesi yapılan kedilerin toplatılarak adliye dışına bırakılması yönünde talimat verildiğini duyurdu.

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk talimatlarından biri, bu kedilerin toplanarak adliye dışına, bilinmeze bırakılması oldu"

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyelerinden avukat Sena Şengün, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Şengün, şunları ifade etti:

"Yıllardır Bakırköy Adliyesi'nde birlikte yaşadığımız çok güzel kedilerimiz var. Personel tarafından besleniyorlar, veteriner desteği sağlanıyor, herkes onları tanıyor. Bu kediler sokaktan yeni gelmiş canlılar değil; adliyeyi, yani evlerini bilen, dışarıyı hiç tanımayan canlılar.

"Aralarında ileri yaşta olan, kronik rahatsızlıkları bulunan, merdivenleri çıkarken zorlanan kedilerimiz var"

Ne yazık ki, yeni göreve atanmış Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk talimatlarından biri, bu kedilerin toplanarak adliye dışına, bilinmeze bırakılması oldu. Bakın, bu çok önemli. Bu hayvanlar barınağa alınmayacak, güvenli bir yere aktarılmayacak, sahiplendirme süresi tanınmayacak. Sadece toplanıp bir yere bırakılacaklar. ve bunu açıkça söylemek zorundayım: Bu 'bırakma', aslında hayvanları ölüme terk etmek demektir.

Çünkü bu kediler dışarıyı bilmiyor. Yıllardır adliye içerisinde, trafiğe kapalı ve güvenli bir alanda yaşıyorlar. Aralarında ileri yaşta olan, kronik rahatsızlıkları bulunan, merdivenleri çıkarken zorlanan kedilerimiz var. Adliyeden çıkarıldıklarında evin yolunu bulamazlar. Evin neresi olduğunu bilmezler. Dışarıda kaybolurlar, ezilirler, hastalanırlar.

"Bu karar hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır."

Unutmayın, sokakta doğan bir kedinin ömrü 2-3 yıl ama bu kediler, dışarıya bırakılırlarsa bir yılı bile göremeyebilirler. Biz bunu baştan sona anlattık. Korunaklı, özel bir beslenme alanı önerdik. Sahiplendirme için makul bir süre talep ettik. Hepsi reddedildi. Cevap net: Kediler gidecek.

Bu karar hukuka, bilime ve vicdana aykırıdır. Bizim talebimiz çok basit: Hayvanların yaşam hakkı korunsun. Bu yüzden çağrımız açık, 9 Kasım Pazar günü, sabah saat 9.00'da Bakırköy Adliyesi önünde buluşuyoruz. Çünkü onlar kendilerini savunamıyor. Onların sesi olmak bizim sorumluluğumuz."

