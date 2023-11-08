Bakanlık, depremde refakatsiz kalan 1865 çocuğu yakınlarına kavuşturdu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Kürşat Ergüt, depremden sonra refakatsiz kalan çocuklarla ilgili, "Süreç içerisinde 1914 çocuğun takibini yaptık. Bu çocuklardan 1865'ini ailesine ve yakınlarına kavuşturduk. Hala 3 çocuğumuz hastanede takip ediliyor. 24 çocuğumuz koruma ve bakıma altında alındı. Maalesef takip ettiğimiz çocuklardan 15'i vefat etti. 4 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik, 1 çocuğumuzu da evlat edindirdik" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çocuklara yönelik çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Komisyon başkanı Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "33 gündür bombalamalarla depremden beter hale gelen binaların altında kalan o çocukların görüntülerini ekranlardan izliyoruz. 33 gündür 30 bin tondan fazla bomba bırakılıyor. Bizim çocuklarımız 6 Şubat'ta 120 saniye süren depremde o travmayı yaşadılar. Gazze'deki çocuklar her an o travmayı yaşıyor. Bir insanın görmesi ve dayanması mümkün olmayan görüntüleri o çocuklar bizzat yaşıyor. Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlar bu konuda sadece sosyal medya üzerinden tweet atarak bir fenomen gibi davranıyor. Bunların dışında taşın altında ellerini koymuyorlar. Şunu unutmayalım ki bu zalimliğin sonucunda kazanan insanlık olacak. Kaybedense zalimler ve zalimliğe ortak olan herkes olacaktır" diye konuştu.

'4 BİN 359 AİLE RESMİ OLARAK KORUYUCU AİLE OLMA BAŞVURUSUNU YAPTI'

Katırcıoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Öksüz Yetim ve Gündüz Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Kürşat Ergüt sunum yaptı. Ergüt, depremin ardından bakanlık çocuklar için olarak harekete geçtiklerini dile getirdi. Depremin ardından koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında büyük artış yaşandığını belirten Ergüt, "Deprem öncesinde evlat edinme başvurusu 560 iken bugün itibariyle sitemde 70 binden fazla evlat edinme başvurusu bulunmaktadır. Yine koruyucu aile başvuruları deprem öncesinde 669 iken bugün 330 binin üzerine çıkmıştır. Uygun şartları taşıyan 278 bin civarında kişiyi ön görüşmeye davet ettik. Bunlardan 84 binden fazlası ön görüşmeye gelmiştir. Yapılan bilgilendirme sonucunda şu anda 4 bin 359 aile resmi olarak koruyucu aile olma başvurusunu yapmıştır. Bunlarla ilgili süreçler devam etmektedir."

'TAKİP ETTİĞİMİZ ÇOCUKLARDAN 15'İ VEFAT ETTİ'

Refakatsiz çocuklarla ilgili bilgileri de paylaşan Ergüt, "Süreç içerisinde 1914 çocuğun takibini yaptık. Bu çocuklardan 1865'ini ailesine ve yakınlarına kavuşturduk. Hala 3 çocuğumuz hastanede takip ediliyor. Bu çocuklar engelli ve sürekli bakıma ihtiyacı olan çocuklar. 24 çocuğumuz koruma ve bakıma altına alındı. Bu çocuklar kuruluşlarımızdan hizmet alıyor. Maalesef takip ettiğimiz çocuklardan 15'i vefat etti. 4 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik, 1 çocuğumuzu da evlat edindirdik. Bu 1914 çocuktan 2'si yanlış kaydedilmişti, bunların düzeltmelerini de yaptık. İhbar hattımıza 1088 çocukla ilgili ihbar geldi. Bunların 301'inin ailesine ve yakınına ulaşıldı. Ulaşılamayan çocuklar içerisinde 567 tanesinin vefat ettiği öğrenildi. 38 çocuğumuzun koruma altına alındığı tespit edildi. Yine 1832 çocuk da DNA işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi" dedi.