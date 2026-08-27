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Bakan Kacır ve Çiftçi'den 'Türkiye Yüzyılı' için iş birliği vurgusu

Bakan Kacır ve Çiftçi'den 'Türkiye Yüzyılı' için iş birliği vurgusu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi. Kacır, görüşmede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirileceğini ve Milli Teknoloji Hamlesi ile ülke güvenliğine katkı sağlanacağını belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Ülkemizin huzuru, kalkınması ve refahı için kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğini daha ileri taşıyarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin güvenliğine en güçlü şekilde katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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