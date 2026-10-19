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Bakanlar Fidan, Çiftçi ve Gürlek 19-21 Ekim'de Brüksel'e gidiyor

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Bakanlar Fidan, Çiftçi ve Gürlek 19-21 Ekim'de Brüksel'e gidiyor
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Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek, 19-21 Ekim'de Brüksel'deki Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Toplantıda terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, vize ve göç ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Brüksel'de düzenlenecek Türkiye - Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihlerinde Belçika'ya ziyarette bulunacak.

Söz konusu toplantıda Belçika tarafını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt temsil edecek.

Son olarak 2016 yılında Ankara'da düzenlenen Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın dördüncü turunda, terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayi, konsolosluk, vize ve göç başta olmak üzere, ikili iş birliği konuları ele alınacak; ayrıca, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika ziyareti kapsamında ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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