Bakan Yumaklı'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Soykırımcı, katil, ilkel ve bağnaz bir suçlu olan Netanyahu ve katliam şebekesi; gerçekleştirdiği soykırımları örtbas etmek için köşeye sıkışmış ve saldırganlık psikolojisine bürünmüştür. Ne yaptığını bilmeyen, ne söylediğinin farkında olmayan, tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan bu haydut ve şürekası, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize dil uzatarak hakikatin üstünü örtemez" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yumaklı, şunları kaydetti:

Katlettiğiniz masumların, aç bıraktığınız çocukların ve annelerinin yürek yakan çığlıkları elbet sizin sonunuz olacaktır. Türkiye ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında mücadelesini sürdürecektir."

