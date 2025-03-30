Bakan Yumaklı Kastamonu'da Bayram Namazı Kıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Dallı ve milletvekili Uluay ile birlikte camide namazı eda eden Bakan Yumaklı, ardından Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek bayram kutlamalarında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ne geldi.
Burada namazını kılan Yumaklı, vatandaşlarla bayramlaştı.
Vatandaşlarla bir süre sohbet de eden Yumaklı, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel