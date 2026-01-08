Haberler

Bakan Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile yaptığı görüşmede, işbirlikleri ve Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını ele aldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiserliğini yürüten Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "6 yıldır BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiserliğini yürüten Philippe Lazzarini ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede UNRWA ile bugüne kadar yürüttüğümüz işbirliklerini, Filistinli kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını ve çözüm yolları için atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Lazzarini ve ekibine bugüne kadar sürdürdüğümüz verimli işbirliği ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve desteğimizi önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

