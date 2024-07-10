Bakan Yerlikaya: Olumsuz Bir Durum Yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, " Malatya Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.