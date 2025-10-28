Bakan Yerlikaya: Depremde 504 İhbar Alındı, Can Kaybı Yok

BAKAN YERLİKAYA: 25'İ YAPI HASARI 504 İHBAR ALINDI

Depremin ardından karayoluyla merkez üssü Sındırgı'ya giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir" dedi.